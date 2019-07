Ποδοσφαιριστής γιόρτασε το συμβόλαιό του κάνοντας live streaming ενώ έκανε σεξ! [εικόνες]

Σάλο προκάλεσε στο διαδίκτυο το live streaming γνωστού ποδοσφαιριστή στο οποίο φαινόταν ο ίδιος να κάνει σεξ με τη σύντροφό του.

Ο 26χρονος μόλις πριν από μερικές μέρες ανακοινώθηκε από την Ντιναμό Μόσχας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Και μετά αποφάσισε πως ήθελε να ψάξει μέσω google τι γράφουν για εκείνον πληκτρολογώντας το όνομά του.

Διαπίστωσε πως υπήρχε βίντεο που μεταδόθηκε στο Snapchat στο οποίο έκανε σεξ με την σύντροφό του.

Ο 26χρονος Κλίντον Ενζί, πάτησε καταλάθος το κουμπί στο κινητό του και μετέδωσε live την ερωτική πράξη με τη σύντροφό του.

«Συγγνώμη ήμουν μεθυσμένος. Ήμουν χαρούμενος για το νέο μου συμβόλαιο και ήθελα να δω τις ειδήσεις. Πάτησα το λάθος κουμπί» δήλωσε ο Ενζί.

After cameroonian footballer Njie Clinton’s sex video scandal, Bohold the identity of the real woman involved https://t.co/jQDM5aFdR5 pic.twitter.com/w0QJm04mIw

— Parrots news (@NewsParrots) July 31, 2019