Απίστευτο: Μια… κατσαρίδα διέκοψε την ομιλία του Ντουτέρτε [βίντεο]

Έναν απρόσμενο… θεατή είχε ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Ροντρίγκτο Ντουτέρτε κατά τη διάρκειας ομιλίας του το βράδυ της Τετάρτης.

Στο βίντεο από την ομιλία του Ντουτέρτε στην επαρχία Μποχόλ για να στηρίξει τους υποψηφίους του κόμματός του για τη Γερουσία φαίνεται η στιγμή που μια ευμεγέθης… κατσαρίδα περπάτησε πάνω του.

Η πρώτη που αντέδρασε στην παρουσία του εντόμου ήταν μια βοηθός του Ντουτέρτε που προσπάθησε να διώξει την κατσαρίδα με ένα χαρτί. Το μόνο, όμως, που κατάφερε ήταν να σπρώξει το έντομο λίγο παρακάτω.

Σε εκείνο το σημείο ήταν που ο Ντουτέρτε αντιλήφθηκε τον παράξενο επισκέπτη τον οποίο τελικά έδιωξε με το χέρι του με εμφανή την στιγμιαία ταραχή του.

Δευτερόλεπτα αργότερα και αφού πάτησε την κατσαρίδα ο Ντουτέρτε αστειεύτηκε ότι το έντομο μπορεί να ήταν «φυτευτό» από την αντιπολίτευση.

«Είναι από τους Φιλελεύθερους. Αυτό είναι σίγουρο» είπε ο Ντουτέρτε και συνέχισε κανονικά την ομιλία του η οποία συνολικά διήρκησε 2 ώρες.

Cockroach crawls up Philippines' Duterte during live speech. More here: https://t.co/VlguZPRF9J pic.twitter.com/PiqpBDedkK

— Reuters Top News (@Reuters) May 9, 2019