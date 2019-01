Απίστευτο: Ο… σωσίας του Τσιτσιπά στο γήπεδο [βίντεο]

Ένας φανατικός θαυμαστής του Στέφανου Τσιτσιπά μιμήθηκε στο λουκ του Έλληνα τενίστα και εμφανίστηκε σήμερα στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον αγώνα με τον Ναδάλ, στα ημιτελικά του αυστραλιανού Open.

Ο… σωσίας του Τσιτσιπά κέντρισε το ενδιαφέρον της κάμερας και έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

«Δεν θεωρείσαι επιτυχημένος, εάν κάποιος δεν σε μιμηθεί» ήταν στο σχόλιο της διοργάνωσης, συνοδευόμενο από φάτσες που κλαίνε από τα γέλια.

You haven't truly made it until someone impersonates you 😅@StefTsitsipas #AusOpen pic.twitter.com/kMqSwGQI5n

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2019