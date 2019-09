Πάιατ: Τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα

Είμαι πεπεισμένος ότι τώρα είναι η ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα, τόνισε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, από το βήμα του Ενεργειακού Φόρουμ Νοτιοανατολικής Ευρώπης 2019 (Southeast Europe Energy Forum 2019), που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Πάιατ αναφέρθηκε στο «φιλόδοξο πρόγραμμα της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων», τη βούλησή της για συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και την προσπάθεια που καταβάλλεται για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να δοθεί ώθηση στην ελληνική οικονομία και να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα.

«Γι’ αυτόν τον λόγο επιδοκιμάζουμε τον ενθουσιασμό της νέας κυβέρνησης για την άδεια υπεράκτιων ερευνών για τις ExxonMobil, Total και ΕΛΠΕ και προσμένουμε την επικύρωσή της από την (ελληνική) Βουλή. Πιστεύουμε ότι η υπεράκτια έρευνα εδώ, στην Ελλάδα, έχει μεγάλη δυναμική και ποιος θα μπορούσε να είναι καλύτερος εταίρος στο να βοηθήσει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας από την ExxonMobil, τη μεγαλύτερη εισηγμένη πετρελαϊκή και πετροχημική εταιρεία στον κόσμο;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρέσβης.

Υπογράμμισε, δε, ότι η επικύρωση της άδειας της ExxonMobil «θα στείλει το θετικό σήμα που περιμένουν οι Αμερικανοί επενδυτές» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «οι αμερικανικές επενδύσεις θα διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας και σε επικείμενες ιδιωτικοποιήσεις όπως αυτή των ΕΛΠΕ».

. @USAmbPyatt addresses @AmChamGr ’s SE Europe Energy Forum in #Thessaloniki noting Greece’s role as a leader in the region in the energy sector. The U.S. remains Greece’s committed advocate and partner. pic.twitter.com/N14BMbNXBu

«Εκτιμούμε, επίσης, την προσήλωση της κυβέρνησης στην απλούστευση της διαδικασίας για την απόκτηση αδειών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη δημιουργία ίσων και διάφανων όρων για τους επενδυτές», σημείωσε ο κ. Πάιατ και πρόσθεσε: «οι αμερικανικές εταιρείες έχουν πολλά να προσφέρουν στην Ελλάδα σ’ αυτόν τον τομέα- τα καλύτερα από την αμερικανική τεχνολογία, την καινοτομία και τις βιώσιμες και περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές- όπως αποδεικνύει το νέο αιολικό πάρκο της GE (General Electric) στα Κάτω Λακώματα». Επιπροσθέτως, ο Αμερικανός πρέσβης αναφέρθηκε στον σχεδιαζόμενο «οδικό χάρτη» της κυβέρνησης για τις άδειες που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενοποίηση όλων των σχετικών με τις ΑΞΕ κλάδων κάτω από μία «υπηρεσία μίας στάσης» (one-stop) στο ΥΠΕΞ.

Ο κ. Πάιατ αναφέρθηκε ακόμα στην πολύ επιτυχημένη, όπως τόνισε, αμερικανική παρουσία στην περσινή ΔΕΘ, όπου οι ΗΠΑ ήταν τιμώμενη χώρα, αλλά και στη χθεσινή επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εμπορίου Γουίλμπορ Ρος στην Αθήνα. «Μετά την επιτυχία-ορόσημο ως τιμώμενη χώρα στη ΔΕΘ 2018, τηρούμε την υπόσχεσή μας να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική και να κάνουμε τα επόμενα βήματα στις σχέσεις μας με τη Βόρεια Ελλάδα».

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρέσβης, οι ΗΠΑ, μέσω της παρουσίας τους [Αμερικανικό Επιμελητήριο (ΑmCham), Found.ation και Industry Disruptors/Game Changers] στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα εστιάσουν στο να μοιραστούν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την τεχνολογία.

Σε ό,τι αφορά τη χθεσινή επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εμπορίου Γουίλμπορ Ρος στην Αθήνα, ο κ. Πάιατ υπενθύμισε την περσινή παρουσία του κ. Ρος ως επικεφαλής υψηλόβαθμης αμερικανικής αντιπροσωπείας στην 83η ΔΕΘ και σημείωσε πως ο Αμερικανός αξιωματούχος θα είναι ο οικοδεσπότης επιχειρηματικού γεύματος εργασίας για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στη Νέα Υόρκη, στις 25 Σεπτεμβρίου, «κεφαλαιοποιώντας τα πρόσφατα οφέλη και φυτεύοντας τους σπόρους για αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων».

Ο Αμερικανός πρέσβης υπογράμμισε ακόμα τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ως θεματοφύλακα της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης. «Με τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (Trans Adriatic Pipeline) να βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση και την κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδας-Βουλγαρίας να αρχίζει σύντομα, τα ενεργειακά πρότζεκτ αποτελούν οδηγό στις (επενδυτικές) ευκαιρίες στη Βόρεια Ελλάδα, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας παράλληλα την περιφερειακή θέση της Ελλάδας», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρέσβης.

Αναφέρθηκε, παράλληλα, σε ορισμένες επιπρόσθετες ευκαιρίες, όπως χαρακτηριστικά είπε, όπως η βελτίωση της διασύνδεσης με τη Βόρεια Μακεδονία, οι νέες υποδομές, όπως ο αγωγός East Med και το αυξημένο δυναμικό LNG μέσω της πλατφόρμας FSRU στην Αλεξανδρούπολη, που αναμένεται να εδραιώσουν περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας ως ηγέτιδας στην περιφερειακή ενεργειακή διαφοροποίηση.

Ο κ. Πάιατ θυμήθηκε την παρουσία του στο πρώτο ενεργειακό φόρουμ που είχε διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη, επισημαίνοντας πως από τότε η Αλεξανδρούπολη έχει γίνει ένας ακόμα πιο κρίσιμος σύνδεσμος στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, την περιφερειακή σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη.

«Γι αυτό τον λόγο», εξήγησε, «εργαζόμαστε από κοινού με την ελληνική κυβέρνηση πάνω σ’ ένα πρότζεκτ 2,3 εκατ. δολαρίων, χρηματοδοτούμενου από τον αμερικανικό στρατό στην Ευρώπη, προκειμένου να απομακρύνουμε το ναυάγιο της βυθοκόρου «ΟΛΓΑ» από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, καθιστώντας το πιο λειτουργικό», σημείωσε, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η ανέλκυση θα καταστήσει το λιμάνι πιο ελκυστικό για εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες».

@USAmbPyatt at the #SEEF2019: "Greece has become one of our closest partners in promoting the #US agenda for energy security and diversification in the SE European region"#SEEF2019 #HAEE #AmchamGR #energyforum #TIF2019 #ΔΕΘ2019 pic.twitter.com/zV1zs6e0vq

— HAEE (@HAEE_Greece) September 6, 2019