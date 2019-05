Herado και Exit Bee: Τα «διαμάντια» τού Egg προσελκύουν επενδυτές

05/05/19 • 19:56 | UPD 05/05/19 • 19:56 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ

Παρά το γεγονός ότι η πρώτη «μετρά» μόλις 10 μήνες συμμετοχής στον επιχειρηματικό επιταχυντή και η δεύτερη αποτελεί ανεπίσημο μέλος του, αφού δεν εντάχθηκε σε κάποιο κύκλο, αμφότερες οι εταιρίες έχουν ήδη εξασφαλίσει πρόσβαση, αφενός, σε χρηματοδότηση και, αφετέρου, σε ξένες αγορές.

Τους… καρπούς της συνεργασίας τους με το egg, το πρόγραμμα που «τρέχουν» από κοινού Eurobank και Corallia, άρχισαν να δρέπουν Herado και Exit Bee.

«Βρισκόμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με fund, τα κεφάλαια του οποίου θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της Herado», σημειώνει στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής η επικεφαλής της, Μαριάνθη Φραγκοπούλου, προσθέτοντας πως… προ egg η όποια στήριξη προερχόταν, κυρίως, από ίδιους πόρους. «Η συνεργασία egg – Eurobank με το Ryerson University του Καναδά μάς έδωσε την ευκαιρία να δούμε τις προοπτικές ανάπτυξής μας από μία διαφορετική οπτική γωνία», σχολιάζει από την πλευρά του ο κ. Παύλος Λινός της Exit Bee, αποκαλύπτοντας πως αρχής γενομένης από τον προσεχή Ιούνιο η ομάδα, έχοντας ως βάση το Τορόντο, θα επεκταθεί στην επίμαχη αγορά.

HERADO: Ψήφος εμπιστοσύνης… εις διπλούν από τη NASA

«Μπορεί το διάστημα να μοιάζει μαγευτικό, αλλά, ταυτόχρονα και κάτι μακρινό, που δεν μας αφορά και δεν μας επηρεάζει. Ολοι μας, όμως, καθημερινά χρησιμοποιούμε πολλές δορυφορικές εφαρμογές». Αυτό τονίζει η επικεφαλής της εταιρίας, Μαριάνθη Φραγκοπούλου, η οποία από το 2009 συνεργάζεται με τη διεθνή κοινότητα, που έχει αναλάβει την προστασία των αστροναυτών από τις ακτινοβολίες ήδη από την εποχή του «Απόλλων».

Σύμφωνα με την ίδια, πολλές καινοτόμοι τεχνολογίες, που ξεκίνησαν από το Διάστημα, είχαν μετέπειτα σημαντικές εφαρμογές στη Γη. «Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ανιχνευτές καπνού, οι οποίοι ξεκίνησαν από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και εν συνεχεία χρησιμοποιήθηκαν στη Γη. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το σύστημα ακτινοπροστασίας της Herado, το οποίο εκτός από το Διάστημα έχει μία πληθώρα άλλων εφαρμογών, όπως στην Αεροπορία, στα νοσοκομεία, στον στρατό κ.λπ.», υπογραμμίζει.

Η εταιρία, που «μετρά» σήμερα οκτώ άτομα, έχει λάβει διπλή ψήφο εμπιστοσύνης από τη NASA. Κατ’ αρχάς, επιλέχθηκε ως co – investigator σε ένα από τα πιο μεγαλεπήβολα projects με την επωνυμία MARE. «Για πρώτη φορά θα μετρηθεί το πεδίο ακτινοβολιών στη Σελήνη. Τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν χρήσιμες πληροφορίες τόσο για την ασφάλεια και την υγεία των αστροναυτών όσο και για τον σχεδιασμό των επόμενων επανδρωμένων πλέον αποστολών, αλλά και των τεχνολογιών, που πρόκειται να αναπτυχθούν στην επιφάνεια της Σελήνης και γύρω από αυτήν», εξηγεί χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Herado συμπεριλαμβάνεται στις εταιρίες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της NASA «Advanced Human Robotic Exploration on and Around the Moon», για να μετρήσει το μικτό πεδίο ακτινοβολιών στο Διάστημα.

Τον προσεχή Σεπτέμβριο η Αθήνα θα φιλοξενήσει τις εργασίες του 24ου Workshop on Radiation Monitoring on International Space Station (WRMISS). «Αποτελεί εξαιρετική τιμή, τόσο για εμένα και τη Herado όσο και για τη χώρα μας, η με απόλυτη πλειοψηφία απόφαση του 23ου WRMISS τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Ιαπωνία να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα αυτή η κορυφαία επιστημονική συνάντηση, που τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού (ΕΛΔΟ) και στην οποία θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 250 σύνεδροι από όλο τον κόσμο», καταλήγει η κ. Φραγκοπούλου.

EXIT BEE: Μία… μέλισσα στον χώρο της διαφήμισης

Την αμερικανική αγορά έχει θέσει στο στόχαστρό της η ομάδα της Exit Bee, που «σερβίρει» διαφημίσεις στο… παρά ένα της εξόδου των χρηστών από τις ιστοσελίδες, βοηθώντας διαφημιστικές εταιρίες, αλλά και επιχειρήσεις, να αυξήσουν τα έσοδά τους. «Το Τορόντο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μας, την ενδιάμεση στάση μας, για την είσοδο σε όλη τη Βόρεια Αμερική», εξηγεί ο κ. Λινός, προσθέτοντας πως προσεχώς η Exit Bee -που έχει ήδη παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Κένυα και Ν. Αφρική- θα προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού, για να στελεχώσουν τα γραφεία, που διατηρεί στον DMZ, τον επιταχυντή του Ryerson University. Αξίζει να επισημανθεί πως

η συμμετοχή της startup στην ημέρα επενδυτών, που παραδοσιακά διοργανώνει το egg, της έδωσε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με το Uni.Fund, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση, ύψους 350.000 ευρώ. «Στα Smart Exit Ads της Exit Bee είδαμε το μέλλον στο display advertising. Εκεί όπου τα παραδοσιακά μέσα εμφανίζουν όλο και χαμηλότερη απόδοση, η απόδοση των καμπανιών της Exit Bee είναι εντυπωσιακή και γι’ αυτό η ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές εμφανίζει σημαντική δυναμική», τονίζει στον «Ε.Τ.» της Κυριακής ο Partner, κ. Στέλιος Ηλιάκης. Προς επίρρωση, η απόδοση των διαφημίσεων της Exit Bee είναι υψηλότερη συγκριτικά με εκείνη των παραδοσιακών διαφημιστικών εκστρατειών (έως και 30 φορές υψηλότερο click-through rate, διπλάσια επισκεψιμότητα, 0% τυχαία κλικ). «Η εξαιρετική ομάδα της Exit Bee, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και το δίκτυο του Uni.Fund στη συγκεκριμένη αγορά, μπορεί να κάνει την επιτυχία πραγματικότητα», καταλήγει ο κ. Ηλιάκης. Υπενθυμίζεται ότι το 2016 η νεοφυής επιχείρηση είχε, επίσης, «σηκώσει» κεφάλαια, ύψους 200.000 ευρώ, από το fund Box Capital. «Τότε είχαμε διαφορετική στόχευση. Ιδια τεχνολογία, αλλά διαφορετικό business model», σχολιάζει ο κ. Λινός.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής