Πήρε την άδεια το One Channel – Πότε θα αρχίσει να εκπέμπει

Στα χέρια της «Άλτερ Έγκο Α.Ε.» βρίσκεται κι επισήμως η (πολυπόθητη) 6η άδεια εθνικής εμβέλειας.

Η εταιρεία που λειτουργεί το One κατέβαλλε εμπρόθεσμα (στις 23/09) το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την πρώτη δόση της άδειας, και σήμερα με την σειρά του το ΕΣΡ ανακήρυξε το κανάλι αδειούχο για «επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή ελεύθερης λήψης, εθνικής εμβέλειας, ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου».

Την ίδια ώρα το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ανακοίνωσε και τις τεχνικές παραμέτρους του One, προκειμένου να εκπέμψει στην Digea σε τυπική και υψηλή ευκρίνεια. Αυτό σημαίνει ότι το One Channel είναι ο έκτος ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός που θα εκπέμπει νόμιμα πανελλαδικά, μαζί με τον ΑΝΤ1, τον Alpha, το Open, τον ΣΚΑΪ και το Star. Η άδεια θα είναι σε ισχύ από την δημοσίευση της απόφασης του ΕΣΡ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και για 10 χρόνια. Εντός 6 μηνών, βάσει του νόμου, θα πρέπει να βρει τα κατάλληλα μηχανήματα και κτιριακές εγκαταστάσεις για να βγει στον αέρα, κάτι που το One έχει ήδη πραγματοποιήσει, και να υποβάλλει στο ΕΣΡ λίστα με το προσωπικό που απασχολεί, το οποίο θα πρέπει να ξεπερνά σε αριθμό τα 400 άτομα.