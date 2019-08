View this post on Instagram

Πέρασα τρεις υπέροχες τηλεοπτικές σεζόν, παρουσιάζοντας ένα παιχνίδι που αγαπούσα σαν τηλεθεατής, και συνέχισα να το αγαπώ και ως παρουσιαστής. Προσπάθησα να το κάνω όσο μπορούσα καλύτερα, σεβόμενος τους τηλεθεατές, τους συμμετέχοντες, τους συνεργάτες και τους συναδέλφους μου. Και ήρθε η ώρα να το αποχαιρετήσω. Φέτος θα πρέπει να στρέψω όλη μου την προσοχή στο θεατρικό μου παιδί, στο πρώτο μου έργο στο Θεατρο ΗΒΗ, καθώς επίσης και στην εκπομπή που ετοιμάζω με τίτλο Team Hellas, που παρουσιάζει τους αθλητές που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020! Ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους ανθρώπους του Voice. Τους ανθρωπους της παραγωγης, το κανάλι, τους καλύτερους coaches του ΚΟΣΜΟΥ, τα παιδιά που ήρθαν και διαγωνίστηκαν και μοιράστηκαν μαζί μου την αγωνία τους, και φυσικά τους δικους μου ανθρώπους, την ομάδα μου, που ήταν και οικογένεια μου όλους αυτούς τους μήνες των γυρισμάτων. Και ευχαριστώ και τους τηλεθεατές που μας αγάπησαν! Πολλά φιλια σε όλους!! Φέτος θα απολαύσω ως τηλεθεατής πια το αγαπημένο μου παιχνίδι! Αντίο Voice μου!