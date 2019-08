Σε συζητήσεις με το Open η Μαρία Μπακοδήμου για διπλή παρουσίαση

11/08/19 • 16:33 | UPD 11/08/19 • 16:33 Newsroom eleftherostypos.gr

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

Πολύ της μόδας γίνεται εσχάτως η ανάθεση δύο τηλεοπτικών προγραμμάτων σε παρουσιαστές. Ήδη τη νέα σεζόν ο ΣΚΑΪ θα έχει σε διπλή αποστολή τον Σάκη Ρουβά, μία ως κεντρικό παρουσιαστή και μία ως κριτή στο The Voice, αλλά κυρίως τον Γιώργο Λιάγκα. Για τέτοιο ρόλο προορίζεται κατά πως φαίνεται και η Μαρία Μπακοδήμου. Όχι όμως για τον ΣΚΑΪ όπως ήταν μέχρι τώρα.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακριβές πλάνο αυτή τη στιγμή για εκείνη στο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο αλλά και λόγω του ότι δεν θα υπάρξει τρίτος κύκλος του Power of Love με τα υπάρχοντα δεδομένα, η Μαρία Μπακοδήμου φαίνεται να μένει ανενεργή. Γι΄αυτό και την προσέγγισε το Open που μετά τις αρκετές αποχωρήσεις παρουσιαστών, θέλει να φτιάξει το πρόγραμμα του.

Κατερίνα Καινούργιου και Σίσσυ Χρηστίδου είναι οι μόνες σταθερές εκπομπές. Την ίδια στιγμή το δίδυμο Σταματόπουλου-Ζαρίφη φαίνεται να πείθει τα στελέχη και λογικά θα έχει καθημερινή θέση την επόμενη χρονιά στη θέση που ήταν ο Νίκος Μουτσινάς. Βέβαια, τα νούμερα του καλοκαιριού που κάνει η εκπομπή τους είναι στάχτη στα μάτια, αφού παίζουν μόνοι τους. Το πιο πιθανό είναι να μην πετύχουν αυτά που θέτει συνήθως ως στόχους το κανάλι.

Η Μαρία Μπακοδήμου είναι στα πρόσωπα που στο Open θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσουν τα δυνατά τους χαρτιά. Μάλιστα, την προορίζουν για δύο προγράμματα. Ένα καθημερινό τηλεπαιχνίδι κι ένα ριάλιτι μόδας, πολύ κοντά στο περσινό που παρουσίαζε η Ευαγγελία Αραβανή.

Το τηλεπαιχνίδι είναι ένα φορμά της ισραηλινής τηλεόρασης και λέγεται I Believe In You. Εκεί αγωνίζεται μια ομάδα φίλων με στόχο να κερδίσουν το ακριβές χρηματικό ποσό που χρειάζονται για κάτι που θέλουν να κάνουν, συνήθως κάποιο μεγάλο ταξίδι. Το ριάλιτι μόδας φέρει τίτλο Δικαστήριο της Μόδας και καταλαβαίνει κανείς ότι θα πάει σε πιο ακραίες καταστάσεις σε σχέση με το GNTM αγγίζοντας τα όρια του trash tv.