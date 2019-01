MasterChef: Νωχελικό ξεκίνημα στην τηλεθέαση για το τηλεπαιχνίδι

Share Share Pin +1 Shares 0

Πρεμιέρα χθες για το MasterChef με τους Κοντιζά, Ιωαννίδη, Κουτσόπουλο να επανέρχονται δριμύτεροι και με τις ίδιες άγριες διαθέσεις.

Το τηλεπαιχνίδι που πέρσι ήταν ένας από τους πολύ μεγάλους νικητές και έδωσε μια τεράστια ανάσα και ώθηση ανόδου στο STAR επέστρεψε. Το MasterChef και η τριάδα των κριτών που αγαπήθηκε πολύ, βρίσκονται και πάλι στις επάλξεις. Στόχος να αποτελέσουν και πάλι το σημείο της τηλεοπτικής αναφοράς.

Η πρεμιέρα βέβαια δεν ήταν το ίδιο εντυπωσιακή με τα περσινά δεδομένα σε επίπεδο τηλεθέασης. Θα περίμενε κανείς ένα τόσο επιτυχημένο και πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα να σαρώσει από την πρώτη κιόλας μέρα. Αν συνυπολογίσουμε κιόλας ότι δεν είναι ένα πρόγραμμα που συστήνεται τώρα στο κοινό. Έχει την φόρα της προηγούμενης χρονιάς.

Κάτι τέτοιο δε συνέβη, αλλά δεν είναι και λόγος ανησυχίας. Μπορεί η σύγκριση με τα περσινά 30αρια να βγάζει μεγάλη διαφορά, μα και το Next Top Model έτσι ξεκίνησε και κατάφερε να γίνει talk of the town.

Ο δεύτερος κύκλος του MasterChef έκανε χθες πρεμιέρα και στο γενικό σύνολο έπιασε ένα 16,6%, ερχόμενο στην τρίτη θέση και τις δύο ώρες της προβολής του. Την πρώτη ώρα ήταν από πάνω το Τατουάζ και η Επιστροφή. Την δεύτερη κυριάρχησαν Το Σόι Σου και το Πέτα τη Φριτέζα.

Αντίθετα, στο δυναμικό κοινό το πρόγραμμα του STAR ξεπέρασε κάθε ανταγωνισμό και πέτυχε ένα 22%. Δεδομένου ότι ακόμα βρισκόμαστε στο στάδιο της επιλογής των παιχτών που θα μπουν στο σπίτι, το πιο πιθανό είναι το MasterChef να ρολάρει πιο μετά και να επανέλθει σε περσινά στάνταρ.