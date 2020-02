Στιγμές αγωνίας: Κατέρρευσε ο Νότης Σφακιανάκης σε νυχτερινό κέντρο

View this post on Instagram

Μόνο εδώ : Η στιγμή που οι συνεργάτες του Νότη τον απομακρύνουν από την σκηνή του Βοτανικού μετά την έντονη αδιαθεσία που ένιωσε !! Ευτυχώς δεν ήταν κάτι το σοβαρό μιας και κατέφθασε αμέσως και ο προσωπικός του γιατρός αμέσως!!! @notis.sfakianakis @notissfakianakisofficial.eu @notis__sfakianakis @votanikos_ Πηγή : @newspistol