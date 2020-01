ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ

Με πέντε βραβεία Γκράμι στην αγκαλιά της έφυγε το βράδυ της Κυριακής η Μπίλι Αϊλις από την απονομή. Στα 18 της χρόνια γνώρισε την αποθέωση, έσπασε ρεκόρ που κρατούσαν χρόνια και το μέλλον της φαντάζει λαμπρό.

Η νεαρή Αμερικανίδα απέσπασε τα Γκράμι καλύτερου άλμπουμ για το ντεμπούτο της «When we all fall asleep where do we go?», καλύτερου σινγκλ για το «Bad guy», καλύτερης νέας καλλιτέχνιδας και πήρε σπίτι της τα τέσσερα μεγαλύτερα βραβεία της απονομής, επίτευγμα που έχει να σημειωθεί από το 1981.

Η Μπίλι Αϊλις είναι επίσης η νεαρότερη καλλιτέχνιδα με το Γκράμι καλύτερου άλμπουμ, τίτλο που μέχρι χθες διατηρούσε η Τέιλορ Σουίφτ. «Συνήθιζα να σαρκάζω τα βραβεία, αλλά τώρα θέλω πραγματικά να σας πω ότι είμαι ευγνώμων», υπογράμμισε η ίδια ζαλισμένη από το μπαράζ των βραβεύσεων. Γκράμι πήρε και ο αδελφός της, Φινέας Ο’ Κόνελ, ως παραγωγός του άλμπουμ το οποίο ηχογραφήθηκε στο σπίτι τους. «Είμαι περισσότερο δημιουργικός όταν βρίσκομαι σε άνετο περιβάλλον. Είναι μεγάλη τιμή να μου απονέμεται ένα βραβείο για τα σπιτικά μπισκότα που φτιάξαμε», τόνισε εκείνος.

Οταν η Μπίλι Αϊλις ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το Γκράμι καλύτερου άλμπουμ, είπε ότι «θεωρώ πως το βραβείο το αξίζει η Αριάνα Γκράντε», κοιτάζοντάς την μέσα στο πλήθος. Ο αδελφός της πρόσθεσε ότι «δεν φτιάξαμε το άλμπουμ για να κερδίσουμε τα Γκράμι. Το γράψαμε για την κατάθλιψη, την κλιματική αλλαγή, τις αυτοκτονικές τάσεις και τα κακά παιδιά, όποια κι αν είναι αυτά. Στεκόμαστε εδώ μπροστά σας όντας σε σύγχυση και είμαστε ευγνώμονες». Πριν ξεκινήσει η τελετή, η Μπίλι Αϊλις έλεγε στο κόκκινο χαλί ότι «νιώθω ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι εδώ. Νομίζω ότι απλά άφησαν έναν μουσικόφιλο να μπει μέσα».

Αλλος μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν ο ράπερ Lil Nas X, που απέσπασε τρία βραβεία για το καλύτερο ντουέτο και βίντεο κλιπ με την τεράστια επιτυχία του «Old town road», ενώ η Lizzo βραβεύτηκε επίσης με τρία Γκράμι για το Νο1 σινγκλ της «Truth hurts» και το άλμπουμ «Cuz I love you». Η 31χρονη άνοιξε τη βραδιά της απονομής παρέα με την Αλίσια Κις. Αφιέρωσαν την τελετή στον αστέρα του NBA, Κόμπε Μπράιαντ, που σκοτώθηκε το πρωί της Κυριακής όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε έπεσε στο έδαφος λόγω μηχανικής βλάβης. «Θα ήθελα για ένα λεπτό να τους σκεφτείτε, να τους κρατήσετε μέσα σας και να μοιραστείτε τη δύναμη και την υποστήριξή σας», είπε η Αλίσια Κις στο κοινό για τα εννιά θύματα της τραγωδίας. Τον Κόμπε Μπράιαντ μνημόνευσαν στις εμφανίσεις τους και οι Lil Nas X, Run-DMC και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες.

«Μαγειρέματα»

Η φετινή απονομή βέβαια σημαδεύτηκε από την παραίτηση της προέδρου των Γκράμι, Ντέμπορα Ντούγκαν, η οποία συνοδεύτηκε από πολύ σοβαρές καταγγελίες. Μίλησε για μυστικές επιτροπές που μαγειρεύουν τις υποψηφιότητες και προωθούν τους δικούς τους καλλιτέχνες και για τα Γκράμι που είναι υπόθεση «λευκών ανδρών» όσον αφορά στο ποιος παίρνει τις αποφάσεις. Αναφέρθηκε επίσης και σε θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης ανάμεσα στα στελέχη των Γκράμι με θύμα ακόμα και την ίδια, τον καιρό που ήταν υποψήφια για πρόεδρος των βραβείων. Από την πλευρά της η Ακαδημία κατηγόρησε την Ντούγκαν ότι εξαπέλυσε τις κατηγορίες της λίγες μόλις μέρες πριν από την τελετή απονομής. Και αυτό το έκανε μόνο μετά την κατηγορία εναντίον της για κακομεταχείριση υφισταμένης της.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Αλμπουμ της χρονιάς

Μπίλι Αϊλις, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»

Ηχογράφηση της χρονιάς

Μπίλι Αϊλις, «Bad Guy»

Τραγούδι της χρονιάς

Μπίλι Αϊλις, «Bad Guy»

Καλύτερη νέα καλλιτέχνιδα

Μπίλι Αϊλις

Καλύτερο μουσικό βίντεο

Lil Nas X και Billy Ray Cyrus, «Old Town Road»

Καλύτερο άλμπουμ ραπ

Tyler, The Creator, «Igor»

Καλύτερο άλμπουμ ροκ

Cage The Elephant, «Social Cues»

Καλύτερο άλμπουμ ποπ

Μπίλι Αϊλις, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»

Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία

Lizzo, «Truth Hurts»

Καλύτερη ερμηνεία ποπ διδύμου/ συγκροτήματος

Lil Nas X και Billy Ray Cyrus, «Old Town Road»

Από την έντυπη έκδοση