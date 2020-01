Πασίγνωστος ηθοποιός παραδέχτηκε δημόσια πως είναι ομοφυλόφιλος.

«Είναι στις 11:20 μ.μ. Μόλις έκανα coming out στην εκπομπή τoυ Jim Jefferies στο Σαν Ντιέγκο. Ναι, είμαι γκέι. Είμαι γκέι όλο αυτό το διάστημα. Είμαι κουρασμένος να ανησυχώ για το τι θα σκεφτεί ο κόσμος για εμένα. Είμαι κουρασμένος να ανησυχώ για το τι θα κάνει στην καριέρα μου», έγραψε ο 41χρονος ηθοποιός DJ Qualls.

Τα μηνύματα υποστήριξης που έλαβε, όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν εκατοντάδες. «Μπράβο φίλε μου, είμαι υπερήφανος για εσένα», σχολίασε ο ηθοποιός Sebastian Roché, «Είμαι περήφανος για εσένα», έγραψε ο δημοσιογράφος Nicholas Liddle, ενώ ο ηθοποιός Adam Rose επεσήμανε: «Περήφανος για εσένα φίλε μου, σ’ αγαπώ!» .

Αξίζει να σημειωθεί πώς ο DJ Qualls είναι ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στο κοινό, καθώς έχει λάβει μέρος σε πολλές επιτυχημένες ταινίες και σειρές όπως το Supernatural, το The Man in the High Castle, το Lost, το Breaking Bad κ.α.

It is 11:20pm. I just came out on stage at a @jimjefferies show in San Diego. Yep, I’m gay. Been gay this whole time. Tired of worrying about what people would think of me. Tired of worrying about what it would do to my career.

— DJ Qualls (@TheOnlyDJQualls) January 11, 2020