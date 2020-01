Η Μπίλι Άιλις θα ερμηνεύσει το τραγούδι της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Μπίλι Άιλις θα ερμηνεύσει το σάουντρακ της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ «No Time to Die», έγινε σήμερα γνωστό από τους παραγωγούς της τραγουδίστριας και της ταινίας.

Η 18χρονη Άιλις θα είναι η νεαρότερη καλλιτέχνιδα στην ιστορία που θα αναλάβει αυτό το καθήκον, ακολουθώντας τα βήματα διάσημων αστέρων όπως της Αντέλ, της Μαντόνα και του Πολ Μακάρτνεϊ.

«Το τραγούδι του #NoTimeToDie θα ερμηνεύσει η @billieeilish. Η Μπίλι έγραψε το τραγούδι με τον αδελφό της @finneas και είναι η νεαρότερη καλλιτέχνιδα στην ιστορία που γράφει και ηχογραφεί ένα σάουντρακ του Τζέιμς Μποντ», αναφέρεται σήμερα σε μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του @007 στο Twitter.

“It feels crazy to be a part of this in every way. To be able to score the theme song to a film that is part of such a legendary series is a huge honour. James Bond is the coolest film franchise ever to exist. I’m still in shock,” Billie Eilish #NoTimeToDie https://t.co/g6A1w8i10s

