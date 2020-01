Απίστευτο: 20χρονη καλλονή πουλάει γυμνές φωτογραφίες της για να βοηθήσει την Αυστραλία

Το ποσό των 700.000 δολαρίων για την Αυστραλία που δοκιμάζεται από φονικές πυρκαγιές υπολογίζει ότι έχει συγκεντρώσει το μοντέλο Κάιλεν Γουόρντ πουλώντας γυμνές της φωτογραφίες σε κάθε ένα άτομο που υπόσχεται να δώσει 10 δολαρια ή περισσότερα σε μια από τις οργανώσεις που η ίδια έχει επιλέξει.

Η κίνηση της αυτή, ωστόσο, δεν έγινε δεκτή με θετικό τρόπο από το Instagram, το οποίο μπλόκαρε τον λογαριασμό της, επικαλούμενο τον κανονισμό του που απαγορεύει τις γυμνές αναρτήσεις.

Το 20χρονο μοντέλο από την Καλιφόρνια ξεκίνησε την ιδιαίτερή της καμπάνια στις 3 Ιανουαρίου και ενώ βρισκόταν σε διακοπές στην Καραϊβική.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf

— THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020