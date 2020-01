Μεγάλη διάκριση για το Έλληνα κορυφαίο κιθαρίστα της metal Gus G

Newsroom eleftherostypos.gr

Θεωρείται και είναι ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες της metal μουσικής στον πλανήτη.

Ο λόγος για τον Έλληνα βιρτουόζο, Gus G, ή κατά κόσμον Κωνσταντίνο Καραμητρούδη. Ο Θεσσαλονικιός μουσικός, frontman του συγκροτήματος Firewind, που έγινε παγκοσμίως γνωστός από τη συνεργασία του με τον Όζι Όσμπορν, θα εμφανιστεί στο Metal Hall of Fame. Επίσης, στις 19 Ιανουαρίου, θα βρεθεί και στο Whiskey a Go Go.

Οι Τζοφ Τέιτ, Ντον Ντόκεν, Στέφεν Πίρσι, Τζο Σατριάνι, Γκρέιαμ Μπόνετ, Κρις Πόλαντ και οι Metal Church θα εμφανιστούν επίσης μαζί με το μεγάλο τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς, τον Στιβ Βάι. Δημοφιλείς μουσικοί του hard rock και του heavy metal θα αναλάβουν να διασκεδάσουν τους παρευρισκομένους, ενώ ένα All-Star Jam και άλλες εκπλήξεις θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Παρουσιαστής του γκαλά θα είναι, η τηλεοπτική και ραδιοφωνική προσωπικότητα, ιστορικός μουσικής, Έντι Τρανκ.

Όσο για τον Στιβ Βάι, που έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια δίσκους και κέρδισε τρία βραβεία Grammy, πρόκειται για μια τεράστια προσωπικότητα στον χώρο της μουσικής. Ταξίδεψε ανά τον κόσμο με τον Φρανκ Ζάπα, τους Alcatrazz, τον Ντέιβιντ Λι Ροθ, τους Whitesnake και ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής του πρότζεκτ G3 μαζί με τον Τζο Σατριάνι. Επίσης, εμφανίστηκε στην ταινία Crossroads και εμπνεύστηκε το ίδρυμα Make A Noise.

Ο 59χρονος Αμερικανός είναι ιδιοκτήτης της δισκογραφικής εταιρείας Favorited Nations Entertainment και έχει δημιουργήσει μουσική για κινηματογραφικές ταινίες, video games και αθλητικούς οργανισμούς.

Σε δήλωση του που μεταφέρει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Πατ Γκεσοάλντο, πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος του Metal Hall of Fame, είπε: «Το Gala Metal Hall of Fame του 2020 θα είναι εκπληκτικό!! Όπως πάντα, θα υπάρχουν πολλά Hard Rock και Heavy Metal είδωλα και πολλές συναρπαστικές συναυλίες!».