Χάκαραν τον λογαριασμό της Μαράια Κάρεϊ στο twitter και έβγαλαν … χολή

Περίπου 50 tweets δημοσιεύθηκαν αργά το απόγευμα, πολλά από αυτά με ρατσιστικό περιεχόμενο και κακόγουστες παρατηρήσεις.

Κάποια από αυτά είχαν ως στόχο τον ράπερ Έμινεμ, ο οποίος είχε ισχυριστεί στο παρελθόν ότι είχε σχέση με την τραγουδίστρια, κάτι που η ίδια έχει αρνηθεί.

Ορισμένες αναρτήσεις έκαναν αναφορά στο Chuckling Squad, μια ομάδα χάκερ που είναι γνωστή για την «αδυναμία» που έχει στο να παραβιάζει τους λογαριασμούς των διασημοτήτων.

Η 49χρονη τραγουδίστρια -η οποία βρίσκεται για τρεις εβδομάδες στο νούμερο ένα των τσαρτ με το τραγούδι της «All I Want for Christmas Is You», το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994- σχολίασε μέσω του Twitter το χακάρισμα του λογαριασμού της γράφοντας: «Παίρνω έναν υπνάκο και αυτό συμβαίνει;».

Τα σχόλια που αναρτήθηκαν χωρίς την έγκριση της τραγουδίστριας αφαιρέθηκαν από τον λογαριασμό της μετά από περίπου 20 λεπτά.