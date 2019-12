Φαίνεται πως μαθεύτηκε και σε διεθνές επίπεδο το περιστατικό με την ψηφοφορία στον τελικό του GNTM.

Η οργή στο twitter έφτασε στα αυτιά της Τάιρα Μπανκς, δημιουργού του reality στις ΗΠΑ. Πολλοί άλλωστε Έλληνες χρήστες θέλησαν να την ενημερώσουν για τα κατορθώματα της ελληνικής έκδοσης του διαγωνισμού.

Με νέο της tweet αναφέρει: «Διάβασα τα σχόλια και τώρα έχω διαμορφώσει μια γενική απόψη. Προς τους φανατικούς (τηλεθεατές): Καταλαβαίνω ότι σας “τη σπάει” όταν έχετε επενδύσει να το παρακολουθήσετε και συμβαίνει όλο αυτό. Είναι…γμτ!!! Προς τους παραγωγούς: Ξέρω ότι ακούσατε όσους το παρακολουθούν φανατικά και θα δουλέψετε παραπάνω για να αποφύγετε να συμβεί ξανά στο μέλλον».

I’m reading comments & now have a general understanding.

To the fans: I know it sucks when you invest in watching & then this happens. It’s like…DAMN!!!

To the producers: I know you hear the fans and will work overtime to try to avoid this in the future.

To the winners: 💛😘

— Tyra Banks (@tyrabanks) December 21, 2019