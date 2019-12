Χαμός με το GNTM: Η Τάιρα Μπανκς ζητά να ενημερωθεί για την ψηφοφορία με τις δύο νικήτριες

Φαίνεται πως μαθεύτηκε και σε διεθνές επίπεδο το περιστατικό με την ψηφοφορία στον τελικό του GNTM.

Η οργή στο twitter έφτασε στα αυτιά της Τάιρα Μπανκς, δημιουργού του reality στις ΗΠΑ. Πολλοί άλλωστε Έλληνες χρήστες θέλησαν να την ενημερώσουν για τα κατορθώματα της ελληνικής έκδοσης του διαγωνισμού.

«Ακούω πολλά για το Greece’s Next Top Model. Μπορεί κάποιος (φαν ή παραγωγοί) να μοιραστούν τι συνέβη; Δεν ελέγχω τις διεθνείς εκδόσεις του Top Model, αλλά εξακολουθώ να νοιάζομαι», έγραψε η Τάιρα Μπανκς στο προφίλ της στο twitter.

I’m hearing a lot about Greece’s Next Top Model #GNTMgr. Can anyone (fans or producers) share what happened? I don’t control the international versions of Top Model but still care. 💛

