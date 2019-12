Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Λάκης Γαβαλάς αποκάλυψε τα μέλη που θα απαρτίζουν την κριτική επιτροπή του My Style Rocks.

“Ξεκινάμε, είμαστε μία υπέροχη ομάδα. Είναι ο Στέλιος μου που όλοι έλεγαν ότι μαλώναμε”, ανέφερε ο γνωστός σχεδιαστής μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day.

“Εγώ ήμουν από την αρχή. Μου είχαν πει το ok και μάλιστα πιλοτάραμε το θέμα πάνω στο δικό μου όνομα. Βεβαίως είναι η Λένα και η Κατερίνα Στικούδη, με την οποία έχουμε υπάρξει μαζί στο Dancing With The Stars και θα συμπαρουσιάζουμε, μερικές φορές έτσι τρελά, το όλο σόου. Πιστεύουμε ότι θα δώσουμε φως στο styling, όχι μόνο για την Ελλάδα και στο εξωτερικό γιατί μας βλέπουν και εκεί”, είπε μεταξύ άλλων ο Λάκης Γαβαλάς και πρόσθεσε:

“Η Έλενα Χριστοπούλου είναι μια γυναίκα με στιλ, μεμονωμένο βέβαια και μονότονο μερικές φορές που τυγχάνει να την έχω δει. Είναι φορές που δεν θα την ήθελα ντυμένη έτσι, θα της έβαζα 3. Μπορεί κάποια στιγμή ο Στέλιος Κουδουνάρης να άσκησε βέτο και να είπε, θέλω να έχω παραπάνω αξία, δεν ξέρω”.