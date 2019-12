Μις Κόσμος 2019: Τζαμαϊκανή η ομορφότερη γυναίκα του πλανήτη – Τραγούδησε Γουίτνεϊ Χιούστον και αποθεώθηκε

Η Τόνι Αν Σινγκ είναι η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο, κερδίζοντας τον τίτλο της Μις Κόσμος 2019.

Η Τζαμαϊκανή κατάφερε να ξεχωρίσει μεταξύ άλλων 111 διαγωνιζομένων, ανάμεσα στις οποίες υπήρχε και η Ελληνίδα Ραφαέλα Πλαστήρα, με την ομορφιά, τη μόρφωση αλλά και την τόλμη της να τραγουδήσει το «I have nothing» της Γουίτνι Χιούστον.

Το τραγούδι της Μις Κόσμος

Η Τόνι ανέβηκε στη σκηνή και ενθουσίασε το κοινό, το οποίο σηκώθηκε όρθιο να τη χειροκροτήσει.

We are pleased! With you we are well pleased! We are crying. Crying! #MissWorld2019

pic.twitter.com/lezYHyJP06

— Miss Jamaica World (@world_jamaica) December 14, 2019