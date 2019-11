View this post on Instagram

Οσοι μου «φυγατε» κ οσοι μου λειπετε,ειμαι σιγουρη πως ειστε αυτο το λευκο συννεφο που αισθανομαι πως με κραταει δυνατη μετα απο καθε κραδασμο!Αγνα,προστατευτικα κ αγαπησιαρικα οπως μου μαθατε!! Κ αυτη η σκεψη μου απαλυνει καπως το πονο!!Μπορει κ παραλογα αλλα το κανει…Ετσι νιωθω καθε φορα στη ζωη μου που αντικριζω αυτη την εικονα!!ετσι νιωθω καθε φορα που ενας κρικος σπαει!!!κ για μενα καθε κρικος μιας οικογενειας,θα εχει παντα λευκο χρωμα!!Ακριβως οπως αυτα τα συννεφα!! Θα σκεφτομαι παντα οτι ειστε οι φυλακες αγγελοι μου!!! Αντιο γιαγιακα μου….θα μου λειψει πολυ που δεν θα γυριζει πια κανεις σ αυτη τη λεξη!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻