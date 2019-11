Στο νοσοκομείο η Ιωάννα Λίλη – Τι συνέβη [βίντεο]

View this post on Instagram

Φίλοι μου Καλημέρα-Τίποτα ανησυχητικό χάρη στους Εξαιρετικούς γιατρούς Δημητρακά Κωνσταντίνο και Παπαιωάννου Πρόδρομο (@drkdim & @dr.pro.papa ) και το άριστα εξειδικευμένο προσωπικό-νοσηλευτές,για μια επέμβαση που έπρεπε να γίνει και την ανέβαλλα συνεχώς!! Σας Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου!! #hellofriends #wishu #greatthursday #withamazing #doctors @drkdim @dr.pro.papa #nothing #worrying #everythingitsok #thankstothese #twodoctors @diavalkaniko_ae #timetorestnow #manykisses 🙏🙏🙏💯💯💯💯for the Doctors 😴😴😴for me now ❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘🙋for my family and of course for -you-with all my love!!!!!