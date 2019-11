04/11/19 • 17:29 | UPD 04/11/19 • 17:29 Newsroom eleftherostypos.gr

Με αφορμή μια συνέντευξη του Σεφερλή για το αν την έχει «ψωνίσει», ο Γιώργος Λιάγκας έκανε μια αποκάλυψη για τον κωμικό.

Για ακόμα μια φορά ο Μάρκος Σεφερλής αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στον «πόλεμο» που δέχεται και στην επιτυχία που κάνει, τονίζοντας όμως πως δεν καβάλησε ποτέ το καλάμι. Τα όσα είπε σχολιάστηκαν στην εκπομπή Μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγκα και ο Λιάγκας είχε να πει μια ιστορία για τη σχέση του Μάρκου με το Mega.

Ήταν τη χρονιά 2013-2014. Τότε ο Γιώργος Λιάγκας και η Φαίη Σκορδά είχαν μόλις μετακομίσει στον ΑΝΤ1 και είχαν καλεσμένο τον Μάρκο Σεφερλή. Η κουβέντα είχε πάει στο Just the 2 Of Us, που ακουγόταν ότι μπορεί να συμμετέχει. Ο Λιάγκας τον είχε προτείνει στο πρώην κανάλι του.

Αυτό που δεν ξέραμε μέχρι σήμερα όμως είναι ότι στελέχη του καναλιού είχαν τεράστιες αμφιβολίες για τον Μάρκο. Ο Γιώργος Λιάγκας εξήγησε ότι ήταν η επιτυχία του Μάρκου στο παιχνίδι που έπεισε το κανάλι να του κάνει την πρόταση για το πρωινό της επόμενης χρονιάς.

«Ο άνθρωπος που έχει κάνει επιτυχία, και έχει κάνει μεγάλη επιτυχία ο Μάρκος Σεφερλής, μοιραίο είναι κάποια στιγμή να την ψωνίσει και να την ακούει λίγο. Επί σειρά ετών τον πολεμάει ένα σύστημα, ένα σύστημα ποιοτικών ηθοποιών δεν αποδέχεται τον Μάρκο και αυτή είναι η αλήθεια, γιατί το έχω ζήσει, κάποια κανάλια του έκλειναν τις πόρτες και δεν τις άνοιγαν και μπήκε από κερκόπορτα σε κανάλι και μετά τα κανάλια τον αποδέχτηκαν. Τα κανάλια του έκλειναν την πόρτα και την ίδια στιγμή γέμιζε και γεμίζει θέατρα. Αυτή είναι η αλήθεια για τον Μάρκο Σεφερλή.

Ο Μάρκος ξαναμπήκε στο παιχνίδι με το Just the Two of Us στο Mega. Τον είχαμε καλεσμένο εμείς και του έκανα εγώ την πρόταση στον αέρα. Και μέχρι τότε, ξέρω πολύ καλά, τα στελέχη του Mega μου έλεγαν «Θα βάλουμε στο Mega τον Μάρκο Σεφερλή»; Και μετά το Mega αναγκάστηκε και έδωσε πρωινό στον Μάρκο Σεφερλή που έκανε κι επιτυχία ο άνθρωπος».