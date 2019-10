Η Δούκισσα Νομικού είναι μαμά αλλά δεν φαντάζεστε την ηλικία της!

29/10/19 • 11:32 | UPD 29/10/19 • 11:32 Newsroom eleftherostypos.gr

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

Αυτή είναι η ηλικία της Δούκισσας Νομικού!

Η ίδια έγινε μαμά πάρα πολύ μικρή… Αντέχετε να μάθετε πόσο χρονών είναι;

Γεννήθηκε στις 7 Νοεμβρίου του 1986 στον Πειραιά και μεγάλωσε στην Βουλιαγμένη. Είναι κόρη του τραγουδιστή Νίκου Νομικού ενώ η μητέρα της, Ούρσουλα κατάγεται από την Γερμανία.

Έχει έναν μεγαλύτερο αδερφό, τον Νικήτα (γενν. 1985). Μετά το σχολείο, αποφοίτησε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ παράλληλα με τις σπουδές της ξεκίνησε να εργάζεται ως μοντέλο για το πρακτορείο της Κρίστυς Κρανά.

Έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο, το 2007, μέσα από τη συμμετοχή της τα καλλιστεία του ΑΝΤ1, όπου εξελέγη Σταρ Ελλάς. Το 2008, επιλέχθηκε για το ρόλο της συμπαρουσιάστριας στην ψυχαγωγική εκπομπή του Alter, «LifeStyle», στο πλευρό του Νίκου Παπαδάκη ενώ το 2009, υπέγραψε συμβόλαιο με το κανάλι Mega και ξεκίνησε να παρουσιάζει την ψυχαγωγική εκπομπή «Όμορφος Κόσμος το πρωί» με τους Κατερίνα Καινούργιου, Δημήτρη Ουγγαρέζο και Μαρία Αραμπατζή. Την ίδια χρονιά, έκανε και μια σύντομη εμφάνιση στη σειρά Η Πολυκατοικία, στο ίδιο κανάλι. Τη σεζόν 2010-2011 ήταν ρεπόρτερ στο green room του talent show Just the 2 Of Us με κεντρικό παρουσιαστή τον Γιώργος Καπουτζίδη.

Το καλοκαίρι του 2011, πήρε μεταγραφή για το κανάλι Alter και λίγο αργότερα, ξεκίνησε να παρουσιάζει ξανά την εκπομπή LifeStyle, αυτή τη φορά μόνη της. Η εκπομπή όμως σταμάτησε νωρίς, εξαιτίας της διακοπής όλων των προγραμμάτων του σταθμού λόγω οικονομικών προβλημάτων, αλλά και τη μετέπειτα διακοπή λειτουργίας του σταθμού.

Έπειτα, υπέγραψε συμβόλαιο με το κανάλι ΑΝΤ1. Τον Ιανουάριο του 2012, ξεκίνησε να παρουσιάζει την εκπομπή Laugh Attack με τον Παναγιώτη Χατζηδάκη ενώ τη σεζόν 2012-2013, βρίσκονταν για πρώτη φορά στο πλευρό του Θέμου Αναστασιάδη, ως συμπαρουσιάστρια, στη σατιρική εκπομπή Όλα. Η συνεργασία τους συνεχίστηκε για ακόμη πέντε σεζόν, στις εκπομπές Όλα μπάχαλο φέτος (2013-2014), Όλα Μπιπ (2014-2015), Όλα πρώτη φορά (2015-2016) και Όλα Ξεκόλλα (2016-2017). Παράλληλα, από το 2013 μέχρι το 2015 ανέλαβε την παρουσίαση της ελληνικής εκδοχής του show Dancing with the Stars (μετά την αποχώρηση της Ζέτας Μακρυπούλια από τον σταθμό). Τον Οκτώβριο του 2015, ξεκίνησε να παρουσιάζει την ψυχαγωγική εκπομπή Joy αλλά αποχώρησε στα μισά της σεζόν (αρχές 2016) λόγω προβλημάτων με την παραγωγή. Την άνοιξη του 2017 παρουσίασε το talent show So You Think You Can Dance. Τον Απρίλιο του 2019 και έπειτα από δύο χρόνια τηλεοπτικής αποχής, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον ΑΝΤ1.

Διαβάστε τη συνέχεια στο youweekly.gr