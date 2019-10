Ο Μπρους Σπρίνγκστιν κατακεραυνώνει τον Τραμπ: Δεν έχει καμία ιδέα τι σημαίνει να είσαι Αμερικανός

Απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε πρόσφατη συγκέντρωση των Ρεπουμπλικανών στη Μινεάπολις είπε ότι «δεν χρειάστηκα τον μικρό Μπρους Σπρίνγκστιν» για τη νίκη του πριν από τρία χρόνια στις εκλογές, έδωσε ο διάσημος Αμερικανός τραγουδιστής.

«Ένιωσες έκπληξη που στην «είπε» μετά από τόσα χρόνια;» ρώτησε ο δημοσιογράφος του CBS τον Σπρίνγκστιν με τον ρόκερ να γελάει και να απαντά «όχι ακριβώς. Όλα είναι πιθανά (σ.σ. με τον Τραμπ)».

Συνεχίζοντας για τη γενικότερη κατάσταση των ΗΠΑ ο Σπρίνγκστιν σχολίασε: «Είναι τρομακτικό. Ζούμε σε μια τρομακτική εποχή. Τα ηνία του έθνους βρίσκονται στα χέρια κάποιου που δεν έχει καμία ιδέα τι σημαίνει αυτό… Και, δυστυχώς, έχουμε κάποιον που νιώθω ότι δεν έχει καμία ιδέα του τι σημαίνει να είσαι Αμερικανός».

.@Springsteen responds to criticism from Pres. Trump: “We're living in a frightening time… Unfortunately we have somebody who I feel doesn't have a grasp of the deep meaning of what it means to be an American.”

More from @GayleKing's interview Friday: https://t.co/Nmr49hIKWW pic.twitter.com/kxpcUlnMYu

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) October 24, 2019