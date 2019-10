23/10/19 • 18:48 | UPD 23/10/19 • 18:48 Newsroom eleftherostypos.gr

Το timing της κυκλοφορίας του Lose You To Love Me από τη Σελίνα Γκόμεζ, την προδίδει, αφού έρχεται λίγο μετά τον γάμο του Μπίμπερ.

Δεν έχει περάσει ούτε μήνας από τον γάμο του Τζάστιν Μπίμπερ με τη Χέιλι Μπάλντουιν. Θα περίμενε κανείς αυτός ο γάμος να μην ενοχλήσει τη Σελίνα Γκόμεζ, μιας και έχει χωρίσει με τον Μπίμπερ από το 2016. Τα πράγματα όμως δεν ορίζονται από τη λογική. Έτσι, η Σελίνα έδειξε τα συναισθήματα της με το νέο τραγούδι που περιέχει αρκετί Μπίμπερ.

Μπορεί να μην αναφέρει το όνομά του, αλλά όλα δείχνουν πως αφορά εκείνον. Μόνο και μόνο ο στίχος «Σε δυο μήνες μας αντικατέστησες σαν να ήταν παιχνιδάκι» είναι η περιγραφή του πώς τελείωσε η σχέση τους, με τον Μπίμπερ να εμφανίζεται πολύ σύντομα με νέα σχέση την τωρινή γυναίκα του.

Δεν είναι όμως οι μόνοι στίχοι που αναφέρονται στη συμπεριφορά του προς τη Σελίνα Γκόμεζ. Εξάλλου, ο Μπίμπερ είχε παραδεχτεί σε μια ανάρτηση του στο Instagram, αυτή που απεικόνιζε τον αρραβώνα του με τη Μπάλντουιν, ότι πριν απ΄αυτή ήταν ένας άσχημος χαρακτήρας. Και η Σελίνα φαίνεται πως το βίωσε για τα καλά. Όλοι θυμόμαστε άλλωστε το πως της είχε θυμώσει η κολλητή της Τέιλορ Σουίφτ γιατί είχε ξαναγυρίσει στον Μπίμπερ.

Το Lose You To Love Me είναι από το ξεκίνημά του εκδηλωτικό. «Μου υποσχέθηκες τον κόσμο και σε πίστεψα. Σε έβαζα πάνω απ΄όλα και σου άρεσε. Έβαλες φωτιά στο δάσος μου και το άφησες να καεί». Κι αν δει κανείς το βίντεο κλιπ και την απλότητα που επέλεξε η Γκόμεζ να εκφράσει το πώς νιώθει, αντιλαμβάνεται πολλά.

Lose you to love me λοιπόν.