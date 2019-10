Η Τζένιφερ Άνιστον έφτιαξε Instagram και με μια φωτογραφία πήρε πάνω από 2,5 εκατ «like» σε λίγη ώρα!

15/10/19 • 20:01 | UPD 15/10/19 • 20:19 Newsroom eleftherostypos.gr

Η Τζένιφερ Άνιστον ενεργοποίησε τον λογαριασμό της στο Instagram και αποφάσισε να κάνει θεαματικό ντεμπούτο.

H πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε ήταν μαζί με τα «Φιλαράκια» Κόρτνεϊ Κοξ, η Λίζα Κούντροου, ο Ματ Λε Μπλανκ, ο Μάθιου Πέρι, ο Ντέιβιντ Σουίμερ και είναι η πρώτη τους κοινή πόζα μετά από πολλά χρόνια.

Η εικόνα αυτή κατάφερε και πήρε σε λίγες μόλις ωρες περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια «like».

Η φωτογραφία που ανέβασε η Τζένιφερ Άνιστον στο πρώτο της post στο Instagram έγραφε: «And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM».

Η Κόρτνεϊ Κοξ είχε εγκαινιάσει το προφίλ της στο Instagram τον Ιανουάριο. Και η πρώτη ανάρτηση της Κοξ είχε σχέση με τα Φιλαράκια, καθώς εμφανίστηκε με την Έλεν Ντε Τζενέρις και τη Λίζα Κούντροου στον διάσημο καναπέ της σειράς. «Γεια σου Instagram. Είμαι εδώ με μία μικρή βοήθεια από τους φίλους μου». Νωρίτερα τον Οκτώβριο, η Κοξ δημοσίευσε μία σέλφι της παρέα με την Τζένιφερ Άνιστον, και Ματ Λε Μπλανκ συγκινώντας τους φίλους της διάσημης τηλεοπτικής σειράς.