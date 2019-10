15/10/19 • 09:50 | UPD 15/10/19 • 09:50 Newsroom eleftherostypos.gr

Ήταν πριν από δύο χρόνια στο Παρίσι όταν η Κιμ Καρντάσιαν έπεσε θύμα ληστείας και ακόμα δεν μπορεί να ξεχάσει τον φόβο για τη ζωή της.

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

Ήταν στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού όταν η Κιμ Καρντάσιαν βίωσε την πιο σοκαριστική εμπειρία της ζωής της. Μια εμπειρία που, σύμφωνα με την ίδια, της προκάλεσε τον μέγιστο τρόμο, αλλά της άλλαξε και την πορεία. Στο τελευταίο επεισόδιο του ριάλιτι Keeping Up With The Kardashians, η Κιμ θυμάται ξανά εκείνο το εφιαλτικό βράδυ.

Είναι παράξενο αν το σκεφτεί κανείς, αλλά αν δεν είχε συμβεί εκείνο το περιστατικό, ίσως η Κιμ Καρντάσιαν να μην αποφάσιζε να ασχοληθεί με το ποινικό σύστημα των ΗΠΑ. Ίσως να παρέμενε αυτή η γυναίκα που κοιτούσε μόνο το χρήμα μέχρι το 2016.

Κι ο τρόπος που τοποθετεί η ίδια η Κιμ Καρντάσιαν το περιστατικό αυτό στη ζωή της, οδηγεί σε αυτή τη σκέψη. Ότι δηλαδή κάτι τόσο άσχημο, κάτι που δεν το εύχεσαι σε κανέναν, την έκανε καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη.

«Μόλις είχα μπει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Είχα πέσει να κοιμηθώ και τότε άκουσα ανθρώπους να ανεβαίνουν τη σκάλα τρέχοντας. Ήθελαν το δαχτυλίδι και τα κοσμήματά μου, γι΄αυτό δεν αντιστάθηκα. Απλώς τους τα έδωσα όλα και μετά με έδεσαν. Έβαλα ταινία γύρω από τα μάτια και το στόμα μου. Ήταν το πιο τρομακτικό πράγμα που έχω βιώσει σε όλη μου τη ζωή, σκεφτόμουν ότι επρόκειτο να πεθάνω. Προετοιμαζόμουν για τη στιγμή που θα με πυροβολούσαν και θα με σκότωναν.

Αυτά τα 10 λεπτά άλλαξαν όλη μου τη ζωή. Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, δεν θα άλλαζα με τίποτα τα μαθήματα που πήρα απ΄αυτό το περιστατικό. Μέχρι τότε κοιτούσα μόνο τα υλικά πράγματα. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα υλικό που να είναι τόσο σημαντικό για μένα».