Σοκ: Βρέθηκε νεκρή η σταρ της Κ-Pop, Sulli – Τι είχε πει λίγο πριν τον θάνατό της [βίντεο]

Σοκ προκάλεσε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου της 25χρονης τραγουδίστριας της Κ Pop Sulli.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν την περίπτωση της αυτοκτονίας.

Η Choi Jin-ri, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα έγινε ευρέως γνωστή το 2014 όταν έπαιξε στην δραματική τηλεοπτική σειρά του SBS «Η μπαλάντα του Seodong». Το 2009 έγινε μέλος του συγκροτήματος f(x), με το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία.

Η Sulli είχε εμπλακεί στο λεγόμενο σκάνδαλο του «σουτιέν» δείχνοντας στο Instagram το γυμνό της στήθος. Πρόσφατα είχε δηλώσει δυσαρεστημένη με την κριτική που της είχε ασκηθεί: «Γιατί λέτε άσχημα πράγματα για εμένα; Τι έκανα για να τα αξίζω όλα αυτά;».

This is what Sulli said in her last broadcast “I am not a bad person. I’m sorry. Why are you saying bad things about me? What did I do to deserve this?”

Her trying to still be nice and smile to you, cyberbullies. I am devastated.. God. RIP, angel. 💔😭 pic.twitter.com/jQrigG4V7R

