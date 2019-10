View this post on Instagram

Ήρθε η στιγμή λοιπόν… Να πούμε αντίο..Ήρθε η στιγμή του αποχαιρετισμού. Η δύσκολη στιγμή, να φύγεις… Έτσι αποφάσισες Και αυτό είναι που θα σκέφτομαι στα δύσκολα. Έτσι αθόρυβα και στα κλεφτά το πήρες πια απόφαση πως θες να φύγεις… Να πας το δικό σου όμορφο ταξίδι… Όπως και να το πεις όμως η απουσία είναι το ίδιο έντονη… Δεν θα την ξαναπώ αυτή τη λέξη ΜΠΑΜΠΑ. Μέχρι εδώ ήταν για μένα, τη Μαρία και τη Βάσω… Και είναι δύσκολο γαμώτο να μην το ξαναπείς. Να μην ξαναμιλήσουμε, να μην σε ξαναδούμε…Έφυγες μπαμπά, αυτή είναι η ιστορία. Θυμάμαι, μικρό κορίτσι ήμουνα όταν εκεί, στην πλατεία πάνω μου μίλησες και για το θάνατο… Θυμάμαι πόσο έκλαψα, πόσο συγκλονισμένη ήμουνα όταν μου είπες πως, κάποια στιγμή θα έχανα και εσάς. Απαρηγόρητη ήμουνα ΜΠΑΜΠΑ και ας μου έλεγες πως, χρόνια μετά πολλά θα γίνει ότι γίνει… Και ήρθαν τα χρόνια αυτά ΜΠΑΜΠΑ… Και ξαφνικά μεγάλωσα… Γιατί όταν έχεις τον μπαμπά σου να σε λέει παιδί, παιδί είσαι ακόμα. Μεγαλώσαμε μπαμπά και αποφάσισες να πας ταξίδι…Πάντα θα είσαι εδώ και ας μην είσαι… Στην καρδιά μας… Καλό ταξίδι… Βάσω, Μαρία, Νίκη,