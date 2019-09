View this post on Instagram

Είναι φωτογραφια από ένα υπεροχο ταξίδι αστραπή με τον άντρα μου σε ένα υπεροχο μέρος το @myconiankorali !!! Και είναι μια στιγμη μου όχι σαν Μαμα αλλά σαν μια γυναίκα που νιώθει sexy 🤭😂😂😂😂!!! Γιατί είμαστε και αυτό οι μαμάδες !!! Νιώθω μια υπέροχη Μαμα που προσπαθεί κάθε μέρα με λάθη και σωστά! Είμαι μια γυναίκα που προσπαθώ κάθε μέρα να με αγαπώ και να με προσέχω με τα πάνω μου και τα κάτω μου! Είμαι μια σύντροφος που προσπαθεί κάθε μέρα για το καλύτερο, με γκρίνιες και με γλύκες με καλές και κακές στιγμές!! Είμαι εγω… 🥰🥰 #mothers #power #woman #mylove #dimitris🦖 #happiness ☀️