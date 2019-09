Δεν θα πιστεύετε πώς ήταν η Κim Kardashian στα 18 της [εικόνα]

25/09/19 • 11:54 | UPD 25/09/19 • 11:54 Newsroom eleftherostypos.gr

Η Κim Kardashian ανέβασε στο Instagram της μια φωτογραφία από το 1998, όταν ήταν μόλις 18 ετών και έκλεψε την παράσταση καθώς σε αυτή αναδεικνύεται η φυσική της ομορφιά.

Όπως η ίδια έγραψε στη λεζάντα: “The simple life…I was 18 here. Khloe and I would drive to Arizona to visit Allison & Kourt #UOfA ” δηλαδή ‘ζούσα την απλή ζωή, ήμουν 18 ετών εδώ και θα πήγαινα οδικώς μαζί με την Khloe στην Arizona για να επισκεφθούμε την Allison & Kourt’