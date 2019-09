Αιχμηρή απάντηση του Δημήτρη Παπανώτα στον Γιάννη Σπαλιάρα [εικόνα]

View this post on Instagram

Από που να το πιάσω το ποίημα που έγραψε και απήγγειλε ο κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός Γιάννης Σπαλιαρας με το που πάτησε το πόδι του στο Ελ Βενιζέλος?… Προερχόμενος αν δεν απατώμαι από το Ελ Πάσο… "Έμαθε " τι είπαμε… "Του είπαν"… Οι 5000 κατακτήσεις φαντάζομαι και κάτι παρατρεχάμενοι…μάνατζερς με iq ραδικιού… Αυτά δηλαδή που περιέγραψα στην τελευταία μου συνέντευξη στο you. Αποδίδοντας μάλιστα τους πρέποντες χαρακτηρισμούς σε αυτά τα φαινόμενα… Δεν έχει χρόνο ο Γιάννης να δει τι είπαμε. Σπεύδει να απαντήσει σε κάτι που ο ίδιος ομολογεί ότι δεν είδε. Φαντάζομαι πέρασε ώρες στο αεροπλάνο πάνω από τον Ατλαντικό γράφοντας και ξαναγράφοντας και αποστηθίζοντας μια σύντομη "έξυπνη απάντηση "… Μου προκαλεί ειλικρινά γέλιο να με ειρωνεύεται ένας άνθρωπος που στα 50 πλας δεν έχει ακόμα αποφασίσει τι δουλειά κάνει… Που οι δηλώσεις του είναι σαφώς επηρεασμένες από τα χτυπήματα στο κεφάλι στο Μεξικό… Χτυπούσε, λέει ο ίδιος σε σκάλες, φωτιστικά… Μάλλον παρακουνήθηκε ο εγκέφαλος… Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι ξέχασε πως ΚΑΙ ο " κορυφαίος δημοσιογράφος " όπως με χαρακτηρίζει και τον ευχαριστώ για την υπερβολική κολακεία, ξεκίνησε επίσης από τις ειδήσεις, μαζί μάλιστα με τον Γιώργο Λιάγκα . Στο ίδιο δελτίο. Στον ίδιο σταθμό. Ξέχασε επίσης, από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα στα πολύφωτα προφανώς, ότι η καριέρα του ξεκίνησε και στηρίχτηκε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ στις αναφορές τέτοιων κατάπτυστων δημοσιογράφων σε τέτοιες κατάπτυστες εκπομπές. Και τα μεροκαματάκια που βγάζει ως περιφερόμενος μαϊντανός δε θα υπήρχαν αν κάποιοι τέτοιοι "επιπέδου δημοσιογράφοι που πληρώνονται και ζουν κραζοντας άλλους ανθρώπους " δεν ασχολούνταν λίγο μαζί του… Πόσο πραγματικά θλιβερό το μεγαλύτερο σου επίτευγμα να είναι οι 5000 και πλέον κατακτήσεις!!! Και πόσο λυπηρό να μην έχει κανείς ωριμάσει στα 50 και… Ε, δε θα ωριμάσει ποτέ… Πόσο πραγματικά κρίμα που δεν έχω γάτα να τη βάλω να κλάψει…Ούτε καραμπογιά να τα βάψω όλα μαύρα με τη συμφορά που με βρήκε! Να μου μιλήσει για…επίπεδο Ο Γιάννης!!!! Ε, το είδαμε κι αυτό!!!🤣🤣🤣🤣🤣