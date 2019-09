Η Νικολέττα Ράλλη με ολόσωμο μαγιό και μπούστο που ζαλίζει [εικόνα]

View this post on Instagram

Θυμάμαι την ημέρα εκείνη είχε εάν αεράκι, έκαιγε το βότσαλο πολύ και μετά είχα φάει περίπου ένα κιλό παγωτό καρύδα και σοκολάτα -Πατμος ‘19 . . . #patmos #greece #visitgreece #moodoftheday