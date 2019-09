11/09/19 • 21:03 | UPD 11/09/19 • 21:03 Newsroom eleftherostypos.gr

Κάθε φορά που την έχει καλεσμένη τη Τζένιφερ Λόπεζ ο Τζίμι Φάλον, βρίσκει κι έναν διαφορετικό χορευτικό τρόπο για να μας απασχολήσει.

Όσες φορές έχει βρεθεί καλεσμένη στον Τζίμι Φάλον η Τζένιφερ Λόπεζ, πάντοτε καταλήγουν ιδρωμένοι. Κι αυτό γιατί της έχουν ετοιμάσει κάποιο gag με χορό. Έτσι συνέβη και χθες το βράδυ ή όποτε εν πάση περιπτώσει μαγνητοσκοπήθκε η παρουσία της στο σόου του, μιας και αυτές τις μέρες βρίσκεται στο Τορόντο για την προώθηση της νέας της ταινίας.

Ο Τζίμι Φάλον και η Λόπεζ έβαλαν πιο άνετα ρούχα απ΄αυτά που φορούσαν και πήραν θέση για να χορέψουν. Όχι τυχαίους χορούς, αλλά χορούς που είδαμε σε βίντεο κλιπ τραγουδιών και έγιναν μόδα για ένα διάστημα. Κι αν αυτή η εξήγηση σας φαίνεται αόριστη, τότε θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.

Macarena, Bye Bye Bye, Oops I Did it Again, Gangnam Style, Waiting for Tonight και πλήθος άλλων τραγουδιών που μετέφεραν το vibe σε όποιον έβλεπε το βίντεο κλιπ.Η αψεγάδιαστη Τζένιφερ Λόπεζ κέρδισε τις εντυπώσεις και για την πιστότητα του χορού της, αλλά και για τους εντυπωσιακούς κοιλιακούς της.