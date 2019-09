Η Κιμ Καρντάσιαν βγήκε θετική σε ερυθηματώδη λύκο και ρευματοειδή αρθρίτιδα

09/09/19 • 19:22 | UPD 09/09/19 • 19:22 Newsroom eleftherostypos.gr

Χθες το βράδυ έκανε πρεμιέρα στην Αμερική η 17η σεζόν του ριάλιτι Keeping Up With the Kardashians κι εκεί είδαμε στιγμές από την ζωή της οικογένειας, όπως γυρίστηκαν πριν από μερικούς μήνες. Άλλωστε, το ριάλιτι βρίσκεται αρκετά πίσω χρονικά σε σχέση με την τωρινή ζωή τους. Βγάζει όμως ειδήσεις, έστω και από το παρελθόν. Αυτή τη φορά η είδηση αφορά την Κιμ Καρντάσιαν.

Σε ένα από τα θέματα που απασχόλησαν το πρώτο επεισόδιο, βλέπουμε την Κιμ να πηγαίνει στον γιατρό με την Κλόε Καρντάσιαν, ύστερα από έντονους πόνους στην πλάτη και τη μέση και μια έντονη και διαρκή κούραση. Στις εξετάσεις που έκανε, φάνηκε ότι ο οργανισμός της είναι θετικός σε δύο αυτοάνοσα νοσήματα, τον ερυθηματώδη λύκο και τη ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Ο γιατρίς της Κιμ είπε ότι οι εξετάσεις έδειξαν ότι είναι θετική, αλλά πολλές φορές βγαίνουν τελικά αρνητικές. Δεν σημαίνει δηλαδή πως όντως το έχει. Παρόλα αυτά, στο απόσπασμα τη βλέπουμε να έχει μια λογική συγκινησιακή φόρτιση, η οποία ενισχύθηκε κι από την ταραχή της Κάιλι Τζένερ.

Οι συγκεκριμένες εξετάσεις έγιναν στις αρχές του καλοκαιριού, οπότε δε γνωρίζουμε αν έχει υπάρξει κάποιο follow up. Η Κιμ πάντως στενοχωρήθηκε πολύ, ειδικά σε μια περίοδο που ετοιμάζεται για το τέταρτο παιδί και για να τελειώσει τη νομική.