Η Ελένη Χατζίδου γέννησε κι ανάρτησε την πρώτη φωτογραφία του μωρού

Δεν υπάρχουν λόγια Γι αυτό το θαύμα… Ήρθες λίγο νωρίτερα τελικά κ με άγχωσες αλλά με τον πατέρα σου στο πλάι μου δεν είχα να φοβάμαι τίποτα! Σ αγαπώ μικρή μου τόσο μα τόσο πολύ❤️ Η ζωη μας πια έχει άλλο νόημα… @eteoklispavlou σ ευχαριστώ πολύ για το υπέροχο δώρο👨‍👩‍👧 Ευχαριστώ πολύ το προσωπικο του @iatriko.gr κ φυσικά τον γυναικολόγο μου Βασίλειο Τσιρώνη για αυτό το υπέροχο ταξίδι… #2/9/2019