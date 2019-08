Ήταν το 2011 όταν η Μάιλι Σάιρους είχε επιλεγεί να συμμετέχει στο καστ της ταινίας Hotel Transylvania, στον ρόλο της Μάβις, της κόρης του Δράκουλα. Τότε η Μάιλι δεν είχε ξεφύγει ακόμα τόσο πολύ στις δημόσιες εμφανίσεις της όσο μετά τα EMAs του 2013 και μετά το Wreking Ball. Παρόλα αυτά έδωσε ένα δικαίωμα στην παραγωγή για να την απολύσει.

Εκείνη την περίοδο ήταν τα πρώτα χρόνια της σχέσης της με τον Λίαμ Χέμσγουορθ. Στα γενέθλια του η Μάιλι ήθελε να του κάνει έκπληξη με αρκετά χιουμοριστική και κάπως kinky διάθεση. Κάπως έτσι, είδαμε να σβήνει κεράκια σε μια τούρτα που είχε πάνω της ένα φαλλικό σχήμα. Μάλιστα, κάποια στιγμή στη βραδιά κι υπό την επήρεια του αλκοόλ, η Σάιρους θέλησε να βγάλει φωτογραφία καθώς γλείφει το συγκεκριμένο σημείο της τούρτας.

Αυτή η φωτογραφία για μια κοπέλα που έγινε γνωστή μέσα από το κανάλι της Disney και την έβλεπαν παιδιά, δεν φάνηκε πολύ καλή στους παραγωγούς της ταινίας Hotel Transylvania. Ακόμα περισσότερο που πρόκειται για μια παιδική ταινία. Έτσι, την έδιωξαν από το καστ και την αντικατέστησαν με τη Σελίνα Γκόμεζ.

Σε μια σειρά από tweets αλήθειας, η Μάιλι Σάιρους αποκάλυψε αυτό το στοιχείο της καριέρας της, αλλά όχι μόνο αυτό. Είπε πάρα πολλά. Φυσικά με επίκεντρο τον χωρισμό της με τον Λίαμ Χέμσγουορθ και τις φωτογραφίες της με γυναικεία παρουσία δίπλα της. Η Σάιρους τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ άπιστη και δεν χώρισαν γι΄αυτό. Έκανε λόγο για μια υγιή απόφαση στη ζωή της, έγραψε ότι νιώθει καλύτερα από ποτέ και ότι δεν είναι πια η κοπέλα που ήταν νεότερη.

Σίγουρα δεν είναι μελωδία ευτυχίας αυτά τα λόγια για τον Χέμσγουορθ.

I got kicked off hotel Transylvania for buying Liam a penis cake for his birthday and licking it.

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019