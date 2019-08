23/08/19 • 19:14 | UPD 23/08/19 • 19:14 Newsroom eleftherostypos.gr

Πάει μια δεκαετία από τότε που ξεκίνησε η αντιπαράθεση τους μέσα από τα τραγούδια. Η Τέιλορ Σουίφτ «γράφει το νέο επεισόδιο» στην κόντρα.

Στην Αμερική υπάρχει μια έκφραση αντίστοιχη με το «περασμένα ξεχασμένα» κι έχει γίνει και τραγούδι από την Adele. Water under the bridge. Όπερ σημαίνει ότι το νερό πάει κάτω από τη γέφυρα, κάτω από το αυλάκι και κυλάει παίρνοντας μαζί του τα πάντα. Για την Τέιλορ Σουίφτ αυτή η φράση δεν έχει θέση στη φιλοσοφία της.

Το λέμε αυτό μιας και σε ανύποπτη στιγμή ανάβει και πάλι το φιτίλι της δημόσιας αντιπαράθεσης της με τον Κάνιε Γουέστ. Πρόκειται για μια κόντρα που έχει απασχολήσει αρκετά. Έχουμε δει τον Κάνιε να αφήνει υπονοούμενα για την Σουίφτ σε live του. Έχουμε δει την Κιμ Καρντάσιαν να γράφει tweets για όσα ισχυρίζεται η Σουίφτ για τον Κάνιε και τη δική του θέση στην κόντρα.Πάνω απ΄όλα, έχουμε δει και τις δύο πλευρές να…αφιερώνουν στίχους ο ένας στον άλλον.

Η Τέιλορ Σουίφτ κυκλοφόρησε χθες το απόγευμα το νέο της άλμπουμ. Πρόκειται για ένα άλμπουμ που θυμίζει την Τέιλορ του 2009 και των πρώτων της δίσκων που ήταν πιο ρομαντικοί και λιγότερο offensive pop τύπου Bad Blood. Μολαταύτα, δεν χάνει την ευκαιρία να ρίξει τη μπηχτή της στον Κάνιε Γουέστ που τα τελευταία χρόνια δεν έχει και την καλύτερη δημόσια εικόνα. Εκεί ποντάρει και η Σουίφτ.

Στο τραγούδι με τίτλο I Forgot That You Existed είναι ο επίμαχος στίχος. Και είναι ενδεικτικός. Όπως και αναληθής, αφού η Τέιλορ δεν ξέχασε την ύπαρξη του. «Lived in the shade you were throwin, ‘Til all of my sunshine was gone, gone, gone. And I couldn’t get away from ya, In my feelings more than Drake, so yeah» τραγουδάει η Σουίφτ και παρότι δεν τον κατονομάζει, είναι σχεδόν βέβαιο πού απευθύνεται. Στη συνέχεια κιόλας λέει «It isn’t love, it isn’t hate, it’s just indifference».

Η κόντρα της με τον Γουέστ πάντως, δεν είναι η μόνη που διατηρείται τόσα χρόνια. Υπάρχει και η αντίστοιχη με την Κέιτι Πέρι. Γενικώς, εκεί που φαινόταν πως η Σουίφτ ηρέμησε, έκανε την αντεπίθεση.