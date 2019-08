View this post on Instagram

TᖇOᑭIᑕᗩᒪ ᗰOOᗪ 🌴 Το τελειο ҍҽɑϲհաҽɑɾ look (μπικίνι και τσάντα )#lovethislook #swimwear #beachlife @mezzomezzoboutiques ΔΩΡΟ για εσας κορίτσια μου το υπέροχο σύνολο μου : κάντε like στην φωτο,follow @mezzomezzoboutiques και @evadragonea ,mention μια φιλη σας και μια τυχερή απο εσάς θα το κερδίσει 👙👙👙 #styleinspiration #summerstyle #mezzomezzocorfu #katken #mystyle #styleoftheday #corfuisland #mymoments Κορίτσια μου οι κληρώσεις των διαγωνισμών που σας χρωστάω θα γίνουν 19/8 💋