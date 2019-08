O Νίκος Μουτσινάς είναι ερωτευμένος και δεν το κρύβει! [εικόνα]

View this post on Instagram

Ξυπολυταρία, μαγιό, καθισιό, φρούτα, φίλοι, σύντροφος, ήλιος,ύπνος,ασκεψιά (δεν ξέρω αν υπάρχει σαν λέξη,αλλά εμενα μου αρέσει) και ο χρόνος να ξεκουράζεται και αυτός και να περνάει αργά..ένα καλοκαίρι γεμάτο..το καλοκαίρι μου.. Κλέψε ιδέες και καντο κι εσυ♥️ #μοντελλαιφ #καλοκαλοκαιρακι #λοβγιου🐬