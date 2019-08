Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου κάνει θραύση με το μπούστο της σε αυτή τη φωτογραφία

View this post on Instagram

Giveaway ! 🙋🏼‍♀️🙋🏼‍♀️ Μπορεί να είμαι διακοπές αλλά ποτέ δε σας ξεχνώ!!! 💛🧡 Για όλους εσάς που θέλετε να έχετε ένα υπέροχο ηλιοκαμένο δέρμα και ταυτόχρονα να το προστατεύετε,αυτό είναι το ιδανικό λάδι μαυρίσματος!Φροντίδα,προστασία,ενυδάτωση και γρήγορο μαύρισμα με ένα προϊόν που πολύ αγαπώ! Σήμερα σας κάνω δώρο 2 συσκευασίες για να το δοκιμάσετε ☀️ 👉🏽Follow @alexandra__panagiotarou 👉🏽Follow @anaplasis_greece 👉🏽Tag 3 friends Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 17/8! Good luck 🙌🏽 #suntan #tanning #sun #summer #bali