Η Ιωάννα Τούνη έχει γενέθλια και «κερνάει» φωτογραφία της με μπικίνι και…τούρτα [εικόνα]

#𝐁𝐈𝐑𝐓𝐇𝐃𝐀𝐘𝐆𝐈𝐑𝐋 🎉 … και εδώ βλέπετε εμένα με την τούρτα μου (ή τουλάχιστον ότι έχει απομείνει από αυτήν😋) να ποζάρω φουλ ευτυχισμένη!!! Κάθε χρόνο τέτοια μέρα οι πιο αγαπημένοι μου άνθρωποι είναι δίπλα μου, να σουρώσουμε μαζί και να κάνουνε ότι βλακεία μας έρθει!!! Νιώθω πραγματικά ευλογημένη για όλα όσα έχω σήμερα στην ζωή μου… Δεν θα μπορούσα να ζητήσω τίποτα περισσότερο! Υγεία, καλοί φίλοι, αληθινές στιγμές, και να μην σας νοιάζει ποτέ τι θα πουν οι γύρω σας! Ευχαριστώ από καρδιάς για όλα τα όμορφα μηνύματα και τις ευχές σας… #26 και λέσι λοιπόν ❤️🤟🏼