Η Νικολέττα Ράλλη με αποκαλυπτικό μπούστο για ακόμα μια φορά [εικόνα]

View this post on Instagram

***GIVEAWAY*** Ένα υπέροχο δώρο για εσάς, φτιαγμένο με παρά πολύ αγάπη♥️ Τα σκουλαρίκια «Ελιά» από χρυσό, θα τα κερδίσει μια τυχερή! Για να λάβετε μέρος ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα: • Like σε αυτό το Post • Comment σε αυτό το Post • Follow @elanaconcept και @nikolettaralli Ο διαγωνισμός λήγει αυτή την Κυριακή. Καλή επιτυχία!!!