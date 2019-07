Η Νικολέττα Καρρά ανέβασε φωτογραφία από τον γάμο της και μιλάει για το διαζύγιο της

View this post on Instagram

Και ξαφνικά στο σπιτι της κουμπάρας μου στη Θεσσαλονίκη πέφτω πάνω σε αυτή τη φωτογραφία που την είχε κορνιζαρισμένη και κρεμασμένη.. να μια φωτογραφία που έχει βγει καλό το αριστερό μου προφίλ..! Προφανώς και δεν ήταν αυτή η πρώτη μου σκέψη , όμως ήμουν τόσο λαμπερή κι ευτυχισμένη εκείνη τη μέρα που δεν υπήρχαν κακές γωνίες και προφίλ. Όλα τελικά από την ψυχή μας ξεκινάνε… εδώ μόλις έχει τελειώσει το μυστήριο και με φιλάνε οι δυο κουμπάρες μου και φίλες κοντινες μου και αγαπημένες χρόνια τώρα.. ακολούθησαν χρόνια μεγάλης ευτυχίας, με πολύ αγάπη, χαρά, φως .. Και είναι αλήθεια μεγάλη ειρωνεία και πολύ αμήχανο να διαπιστώνεις χρόνια μετά ότι η αγάπη όσο μεγάλη, ουσιαστική, ειλικρινης και βαθειά κι αν είναι, τελικά δεν αρκεί. Είναι το πιο μεγαλειώδες συναίσθημα, νιώθεις τυχερός που το έχεις βιώσει αμφίπλευρα, όμως μόνη της όχι, δεν αρκεί. Υπαρχει παρόλα αυτά μέσα μου, θα υπάρχει για πάντα και θα είναι παρηγοριά κάθε φορά που θα σκέφτομαι ότι ένα μεγάλο μου όνειρο πήγε λάθος, απέτυχε ή τελοσπαντων δεν ξέρω πως αλλιώς μπορεί να το πει κάποιος. Φλυαρώ… δεν το συνηθίζω εδω μέσα αλλά όσοι το έχετε ζήσει καταλαβαίνετε. Οι άλλοι δείξτε λίγη κατανόηση… άλλωστε ισχύει για όλους.. «Αυτή είναι η ζωή φίλε μου.. κομμάτια.. φως και σκοτάδι.. μαύρο και λευκό… παρελθόν και μέλλον.. κυνήγα την..»