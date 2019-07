Μέσα σε μόλις λίγους μήνες η hip hop σκηνή του Λος Άντζελες και της Αμερικής εν γένει θρηνεί για ακόμα μια αδόκητη και πρόωρη απώλεια. Μετά τον Nipsey Hussle που βρέθηκε νεκρός ύστερα από πυροβολισμό τον περασμένο Απρίλιο, σήμερα το πρωί έγινε γνωστός ο θάνατος ενός ακόμα πιο επιδραστικού τέκνου της hip hop σκηνής, του Ras G.

«Ήταν ένας οραματιστής και weirdo με τον πιο όμορφο τρόπο» είπαν γι΄αυτόν στη διάρκεια της καριέρας του και επανέλαβαν φίλοι και συνάδελφοι στο άκουσμα του θανάτου του σε ηλικία μόλις 39 ετών.

Από το 2008 μέχρι σήμερα είχε κυκλοφορήσει 24 άλμπουμ και κασέτες και φυσικά πολλές σημαντικές συνεργασίες. Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα ονόματα των Thundercat και Open Mike Eagle.

Ο Lotus ήταν που ανακοίνωσε τον θάνατο του μέσω Twitter, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου. Τον περασμένο Δεκέμβριο πάντως, ο Ras G ή Γκρέγκορι Σόρτερ Τζούνιορ, όπως ήταν το κανονικό του όνομα, είχε αποκαλύψει πως πάσχει από διαβήτη και πνευμονία.

Ras_G has left the planet, far beyond the galaxy.

Show us the way to the cosmos my friend.

I will love you forever.

Thank you for your time on earth.

Ohhhhhhrassssssssss

*airhorn*

— FLYLO (@flyinglotus) July 29, 2019