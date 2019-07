View this post on Instagram

Άλλη μια εμπειρία εφτασε στο τέλος της. Λέω εμπειρία γιατι ετσι συνηθίζω να βλεπω τις συνεργασίες στην δουλειά που κάνω. Εκτός απο καλύτερο επαγγελματία, με κάνουν και πιο σκεπτόμενο άνθρωπο. Πήρα πολλά, έμαθα αρκετά. 1. Ποτε μην κρίνεις έναν άνθρωπο απ' αυτά που εχεις ακούσει για εκείνον χωρις να τον γνωρίζεις και να μην σε επηρεάζει η γνώμη τον άλλων. Δώσε και λιγο χρονο στον εαυτό σου, να δεις, να αξιολογήσεις, να βγάλεις συμπεράσματα μόνος σου. Στο σημειο αυτο θα ήθελα να μιλήσω για την γνωριμία μου με τον Πέτρο Κωστόπουλο. Οταν μου εγινε η πρόταση απο το @opentvgr να συνεργαστώ μαζί του, ενας θεος ξέρει ποσες σκέψεις πέρασαν απο το μυαλό μου. Ειδικά μετά το πρωτο μας ραντεβού (αφού διαφωνούσαμε στα πάντα) ειπα στον εαυτό μου: "Μαντουλα σε καθε εκπομπη για την παλευεις θα παίρνεις υπογλωσσια 🤯"και ήμουν τόσο λάθος ρε φίλε! Ο άνθρωπος αυτός ειναι γλυκύτατος, τρομερά ευαίσθητος και απίστευτος πλακατζης. Χαίρομαι που γνώρισα και συνεργάστηκα με έναν άνθρωπο με ψυχή ενός πιτσιρίκα που εχει φουλ όρεξη για ζωη… 2. Ξαναένοιωσα πως ειναι να δουλεύεις σε ενα ψυχικα υγείες και ισορροπημένο εργασιακό περιβάλλον. Πως ειναι να λες με χαρά το πρωτο καλημερα οταν μπαίνεις στην δουλειά. Πως ειναι να σε εκτιμούν και να σε σέβονται οι συνεργάτες σου. Να σε αντιμετωπίζουν σαν φυσιολογικό άνθρωπο και οχι σαν την "ουρά" μιας τηλεοπτικής εκπομπής ή την ευχάριστη- όμορφη πλην όμως ακαλλιέργητη-wanna be παρουσιάστρια. Στο σημειο αυτο να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες που γνώρισα έναν έναν προσωπικά,που μοιραστήκαμε μαζί κάποιες ωρες απο την ζωη μας (θελω να πιστεύω πως ηταν όλες ευχάριστες και για εσάς). 3. Εξίσου σημαντικό κομμάτι για εμένα, ηταν οι ευκαιρίες που μου δόθηκαν στο @opentvgr . Ενα τεράστιο ευχαριστώ σε δυο ανθρωπους που εκτιμώ και ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την ανθρωπιά τους @alkistimaragoudaki και @jkalimeris . Μπορεί στο βιβλιο της ιστορίας της tv να γραφτούν με ψηλά γραμματα οι συμμετοχές αυτες, στο δικό μου όμως βιβλιο εμπειριών, έχουν γραφτεί ολόκληρα κεφάλαια. Ενας κύκλος έκλεισε για να ανοίξει ο επόμενος! Σας ευχαριστω όλους σας, ειμαι γεμάτη και ευγνώμων για όλες τις εμπειρίες που πήρα. ♥️