Το μήνυμα της Ντορέττας Παπαδημητρίου για τη μαύρη επέτειο ενός χρόνου από τις πυρκαγιές [εικόνα]

View this post on Instagram

Ένας χρόνος..Η ζωή έχει προχωρήσει,αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε όλους αυτούς που έφυγαν από αυτή την καταστροφή,όλους αυτούς που έμειναν πίσω και προσπαθούν ακόμα να βρουν το κουράγιο να χτίσουν την ζωή τους απ την αρχή και όλα όσα νιώσαμε και μάθαμε όλοι,από εκείνη την μέρα..❤️ #dontforget #mati