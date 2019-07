Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με μαύρο μπικίνι και μπούστο που κολάζει

View this post on Instagram

✨ Giveaway ✨ Λατρεύω να σας κάνω μοναδικά δώρα!!!Σήμερα με το αγαπημένο μου κατάστημα κοσμημάτων @badounasjewelry κάνουμε ένα δώρο για 2 τυχερές! Συγκεκριμένα , ένα Κολιέ και ένα δαχτυλίδι από ροζ επιχρυσωμένο ασήμι της εταιρίας Li-LA-LO με ημιπολύτιμες πέτρες!!! 💎💎 Κάντε τα παρακάτω : 👉🏽 Follow @badounasjewelry 👉🏽 Follow @alexandra__panagiotarou 👉🏽 Tag 2 or 3 friends 🙋🏼‍♀️ Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 30/7 !!! Καλή επιτυχία ✌🏽