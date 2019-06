26/06/19 • 19:27 | UPD 26/06/19 • 19:39 Newsroom eleftherostypos.gr

Ύστερα από ανακοίνωση της ατζέντισσας του Έστα Τσάρκαμ, έγινε γνωστό ότι πέθανε ο Μπράιαν Μάρσαλ, γνωστός για το ρόλο του στον James Bond.

Πίσω στο 1977 γινόταν γνωστός σε όλο τον κόσμο για τον ρόλο του διοικητή Τάλμποτ στην ταινία Ο Κατάσκοπος Που Με Αγάπησε ή αγγλιστί The Spy Who Loved Me. Ήταν η 10η ταινία James Bond και η τρίτη με πρωταγωνιστή τον Ρότζερ Μουρ. Τότε ο Μπράιαν Μάρσαλ ήταν 39 ετών. Σήμερα οι συγγενείς και φίλοι του θρηνούν την απώλεια του σε ηλικία 81 ετών.

Ο Μάρσαλ απεβίωσε χθες και η Έστα Τσάρκαμ που αποτέλεσε την ατζέντη του σχεδόν σε όλη την καριέρα του, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο του.

Ο Μάρσαλ γεννήθηκε το 1938 στο Μπάτερσι του Λονδίνου. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1960 και ο πρώτος του σημαντικός ρόλος ήταν στην ταινία Alfie στο πλάι του νεαρού αστέρα τότε Μάικλ Κέιν. Επόμενη ταινία στα highlights του το Long Good Friday όπου έκανε τον Σύμβουλο Χάρις. Έπρεπε όμως να φτάσει το 1977 και ο διοικητής Τάλμποτ στην ταινία του James Bond για να βρει τη μεγάλη ευκαιρία και να την κεφαλαιοποιήσει. Κάτι που το πέτυχε με αρκετές συμμετοχές σε βρετανικές και αυστραλιανές παραγωγές.

Ήταν κυρίως δύο σαπουνόπερες της αυστραλιανής τηλεόρασης που του προσέφεραν τα προς το ζην στα επόμενα χρόνια της ζωή του, ενώ από τις αρχές του 2000 συνταξιοδοτήθηκε και αποστασιοποιήθηκε αρκετά.